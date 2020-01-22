Во Львовской области главы шахтёрских профсоюзов объявили голодовку

14:20

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что лидеры независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» второй день продолжают голодовку из-за долгов по зарплате шахтёрам.

РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас продолжается голодовка лидеров Независимого профсоюза горняков Украины в здании Львовской областной государственной администрации», — написал Волынец.

Вместе с этим он анонсировал бессрочную акцию протеста и перекрытие дороги международного значения Львов-Рава-Русская 23 января. Соответствующая демонстрация будет проведена, если шахтёрам госпредприятия не погасят долги по зарплате.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня