Вратарь «Краснодара», форвард ЦСКА и капитан сборной России: кто из футболистов РПЛ больше всего подорожал за полгода

Известный немецкий портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг трансферной стоимости футболистов Российской премьер-лиги. В нём были названы спортсмены, которые больше всех прибавили в цене по итогам прошедшего сезона. RT рассказывает, кто из футболистов подорожал сильнее всего.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на определении стоимости футболистов, обновил данные о спортсменах. В частности, были опубликованы изменения в цене футболистов, выступающих в РПЛ. В этом году отечественные коллективы не запомнились впечатляющими успехами на международной арене, где не смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, а в Лиге Европы потерпели поражения на стадии 1/8 финала. Несмотря на это, многие игроки российских команд значительно подорожали по сравнению с началом года.

Наиболее впечатляющие результаты показали представители московского ЦСКА. В прошедшем сезоне подопечные Виктора Гончаренко заняли лишь четвёртое место в своей группе Лиги чемпионов, а в чемпионате впервые за 10 лет вылетели из топ-3. Но даже это не помешало молодым армейским футболистам добиться впечатляющего прогресса и привлечь внимание европейских скаутов.

Так, стоимость лучшего бомбардира РПЛ сезона-2018/19 Фёдора Чалова возросла сразу на €6 млн, достигнув отметки в €16 млн. Таким образом, форвард ЦСКА стал самым подорожавшим футболистом лиги за последние полгода, что подкреплено интересом со стороны сильнейших клубов Старого Света. Совсем недавно итальянский портал Sky Sport сообщил о том, что в услугах Чалова заинтересованы английский «Арсенал», испанская «Севилья» и французский «Монако».

При этом самым дорогостоящим футболистом РПЛ остался его одноклубник. В январе 2018-го Марио Фернандес оценивался в €26 млн, но за последние шесть месяцев сделал ещё один шаг вперёд. Его цена возросла до €30 млн, которые и прописаны в контракте в графе «отступные». Вследствие этого желание мадридского «Атлетико» приобрести игрока сборной России на замену Хуанфрану кажется весьма обоснованным.

При этом лишь семеро игроков Российской премьер-лиги смогли увеличить свою стоимость на 100 и более процентов. Помимо Сафонова, в их число вошли представители «Рубина» Камиль Закиров и Данил Степанов, а также хавбек «Ростова» Резиуан Мирзов. Прошедший сезон он провёл в тульском «Арсенале», в составе которого стал одним из самых ярких левых полузащитников РПЛ. Спортсмен отметился восемью голами и одной результативной передачей, благодаря чему подорожал на 108% (с €1,3 до €2,5 млн). Новобранец ЦСКА Игорь Дивеев немного уступил Сафонову, увеличив свою цену на 133,3% (с €2 до €3,5 млн). Первую половину сезона 19-летний защитник провёл в «Уфе», после чего переехал в московский коллектив, где плотно укрепился в стартовом составе. Так, начиная с 9 марта он принял участие в десяти встречах, пропустив лишь две, причём одну из них — из-за сотрясения мозга. Лидерство поделили хавбек «Ахмата» Раванелли и защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Примечательно, что по состоянию на январь оба спортсмена оценивались в €1,5 млн, но всего за полгода смогли подорожать ещё на миллион. Правда, бразилец вполне мог стать единоличным лидером в данном аспекте, если бы не тяжелейшая травма. В матче с «Зенитом» он получил разрыв передней крестообразной связки колена, в результате чего сможет вернуться в строй лишь в конце года.

Источник: Россия Сегодня