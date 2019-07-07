Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

7 июля 2019     54
Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Состояние изувеченной девочки из Ингушетии остается тяжелым, улучшения ситуации с руками пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля сообщает РИА Новости.

«Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей», — заявили в больнице.

6 июля сообщалось, что врачам, возможно, удастся сохранить правую кисть ребенка, так как в ней начало восстанавливаться кровообращение.

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