Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Состояние изувеченной девочки из Ингушетии остается тяжелым, улучшения ситуации с руками пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля сообщает РИА Новости.

«Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей», — заявили в больнице.

6 июля сообщалось, что врачам, возможно, удастся сохранить правую кисть ребенка, так как в ней начало восстанавливаться кровообращение.