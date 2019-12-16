Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

16 декабря 2019     6
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал RT, как краткосрочное голодание воздействует на организм.

По словам специалиста, кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.

В частности, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Также при голодании организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведёт к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — добавляет специалист.

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания. Самая щадящая схема, по его словам, — «12/12». Последний приём пищи в этом случае происходит в 19:00, завтрак — в 07:00.

Существует также схема «14/10», в этом случае ужинать можно не позднее 18:00, а завтракать — не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.

При этом он отмечает, что при выполнении этих схем желательно не отказываться от потребления воды.

По словам специалиста, можно также воздерживаться от еды в выходные, ограничивая свой рацион 500 калориями в день женщинам и 600 калориями — мужчинам.

При этом в ФНЦ пищевых систем отметили, что имеющим проблемы со здоровьем людям следует посоветоваться с врачом, перед тем как практиковать голодание.

Ранее эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали RT о правилах питания на работе.

Источник: Россия Сегодня

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