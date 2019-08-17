Временный президент AIBA будет избран 31 августа

Ранее стало известно , что российский боксёр Садам Магомедов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Предыдущий президент AIBA Гафур Рахимов сложил свои полномочия 15 июля. Его обязанности выполнял глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации. По регламенту эту должность займёт один из действующих вице-президентов — аргентинец Освальдо Бисбаль, австралиец Эдгар Таннер, итальянец Франко Фальчинелли или представитель ОАЭ Анас Аль-Отаиба.

Временный президент AIBA будет избран 31 августа 17:14 Имя временного президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA) станет известно 31 августа. © West Coast Surfer/moodboard globallookpress.com 31 августа …



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