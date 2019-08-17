Временный президент AIBA будет избран 31 августа

17 августа 2019     15
Временный президент AIBA будет избран 31 августа

17:14

Имя временного президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA) станет известно 31 августа.

© West Coast Surfer/moodboard globallookpress.com

31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации. По регламенту эту должность займёт один из действующих вице-президентов — аргентинец Освальдо Бисбаль, австралиец Эдгар Таннер, итальянец Франко Фальчинелли или представитель ОАЭ Анас Аль-Отаиба.

Предыдущий президент AIBA Гафур Рахимов сложил свои полномочия 15 июля. Его обязанности выполнял глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

Ранее стало известно, что российский боксёр Садам Магомедов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Россия Сегодня

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