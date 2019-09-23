«Всем всё доказал»: как Медведев одержал 50-ю победу в сезоне и выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

Даниил Медведев одержал победу на турнире ATP 250 в Санкт-Петербурге. В финале россиянин в двух сетах обыграл Борну Чорича, которому до этого уступил в четырёх встречах из пяти. Благодаря этому успеху Медведев стал лидером сезона по числу побед и первым россиянином за 15 лет, выигравшим соревнования в Северной столице.

Последние полтора месяца стали однозначно лучшими в карьере Медведева. Уже в августе спортсмен трижды дошёл до финала престижных соревнований Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), а в Цинциннати и вовсе выиграл свой первый турнир серии Masters. Однако впоследствии он не сбавил обороты и поочерёдно дошёл до решающих матчей на Открытом чемпионата США и первенстве в Санкт-Петербурге. Но если в Нью-Йорке он в напряжённой борьбе уступил Рафаэлю Надалю, то на родной земле уверенно взял верх.

К турниру в Северной столице Медведев подходил в статусе одного из лидеров сезона по общему числу побед. В преддверии старта соревнований в его активе значилось 46 выигранных встреч, что всего лишь на одну меньше, чем у лидера сезона в лице Надаля. Таким образом, уже в России он мог не только сравняться со второй ракеткой мира, но и вырваться вперёд.

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Медведев не стал откладывать это дело в долгий ящик и уже к третьему дню соревнований обошёл Надаля. В Санкт-Петербурге четвёртая ракетка мира был посеян под первым номером, вследствие чего вступал в борьбу лишь на стадии 1/8 финала. Там Даниила ожидал его соотечественник Евгений Донской, на бумаге не грозивший стать для него серьёзным испытанием. До настоящего момента спортсмены по разу обыгрывали друг друга.

В результате, серьёзная борьба была лишь в первой партии, которая завершилась со счётом 7:5 в пользу Медведева. Донской даже сумел взять подачу своего визави, но на большее его не хватило. Во второй Даниил сходу сделал брейк и лишь раз подарил противнику надежду на оживление интриги. Однако двойной брейк-пойнт был отыгран, а сет завершился со счётом 6:3.

В четвертьфинале теннисисту грозил гораздо более напряжённый поединок с ещё одним соотечественником. После неудачного старта сезона Андрей Рублёв набрал неплохую форму и за последние несколько месяцев сумел расправиться с целым рядом прославленных оппонентов. Так, в Гамбурге он оказался сильнее Доминика Тима, в Нью-Йорке сломил сопротивление Ника Кирьоса, а в Цинциннати предстал грозой швейцарцев, поочерёдно расправившись со Станисласом Вавринкой и Роджером Федерером. Правда, на пути в финал турнира Masters у него встал всё тот же Медведев.

На этот раз встреча получилась более напряжённой, но также не продлилась долго. Рублёв дважды вёл с комфортным преимуществом в два гейма, но оба раза позволял своему визави совершить камбэк. При этом особенно обидным для него он получился во второй партии. Андрей подавал на сет, но Даниил внезапно воспрял духом и забрал четыре гейма подряд. Медведев продлил свою беспроигрышную серию в очном противостоянии с соотечественником до трёх матчей и вышел в полуфинал.

Встреча с Егором Герасимовым хоть и получилась самой напряжённой по счёту, но при этом оказалась не самой продолжительной. Для успеха в сражении с белорусом ему потребовалось чуть более полутора часов — на десять минут меньше, чем над Рублёвым. В обоих сетах Медведев был сильнее со счётом 7:5, но мог потратить значительное меньше сил, если бы подавал более уверенно. Так, он исполнил шесть эйсов, но при этом допустил сразу пять двойных ошибок.

Несмотря на впечатляющие достижения в последние полтора месяца и разницу побед и поражений 23:3 Медведев не мог считаться однозначным фаворитом в финале турнира в Санкт-Петербурге. Во-первых, за последние 15 лет ни один российский атлет не смог повторить достижение Михаила Южного и выиграть соревнования в городе на Неве. Во-вторых, его соперником был Борна Чорич, в пяти матчах с которым он покинул корт «со щитом» лишь раз.

До настоящего момента единственный успех Медведев пришёлся на Уимблдон-2018. Там теннисисты пересеклись на стадии первого круга, а хорват зачехлил ракетку всего спустя три сета. Причём если в первом дело дошло до тай-брейка, то в двух последующих россиянин позволил ему взять в сумме лишь четыре гейма.

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Правда, после этого последовала серия из трёх подряд поражений Даниила. Сначала он уступил ему в Цинциннати, затем на US Open, а последний триумф Чорича пришёлся на турнир в Париже. Там Борна был чуть-чуть сильнее своего визави, выиграв обе партии с минимальной разницей в счёте.

Однако первенство в Санкт-Петербурге показало, что за прошедший год Медведев провёл колоссальную работу над собой и является атлетом совершенно иного уровня. Новоиспечённый «принц харда» не оставил своему сопернику ни единого шанса, отдав тому лишь четыре гейма.

По сути, Чорич на равных сражался лишь в первом сете. В начале партии спортсмены шли вровень, но с каждой минутой хорвату было всё тяжелее противостоять Медведеву. Россиянин действовал гораздо увереннее, а его визави то и дело допускал невынужденные ошибки. Даниил же зачастую действовал крайне непредсказуемо и исполнил несколько по-настоящему классных ударов. Самым же важным из них безусловно стал классический обводящий, позволивший ему выйти вперёд.

Второй отрезок встречи прошёл за явным преимуществом хозяина кортов. Медведев взял первые пять геймов, чем окончательно деморализовал Чорича. Если на своей подаче хорват продолжал сопротивляться, то на приёме практически не мог ничего поделать, взяв всего три розыгрыша.

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В результате, Медведев выиграл второй сет со счётом 6:1 и стал четвёртым российским чемпионом турнира в Санкт-Петербурге. Ранее это удавалось лишь Евгению Кафельникову (1995 год), Марату Сафину (2000 — 2001) и всё тому же Южному (2004). Кроме того, за последние 15 лет лишь Михаил доходил до финала первенства, но уступил казахстанцу Михаилу Кукушкину.

Медведев набрал 250 очков и упрочил свои позиции в генеральной классификации ATP. Он не только оторвался от своего ближайшего преследователя в лице пятой ракетки мира Доминика Тима, но и приблизился к Роджеру Федереру. На данный момент их разделяет 1645 очков.

Примечательно, что российский теннисист весьма сдержанно отпраздновал свой триумф и практически обошёлся без проявления эмоций.

«На самом деле, я очень счастлив. Хотя, может быть, по моей реакции после последнего очка этого и не скажешь. Выиграв в Цинциннати, я решил, что это будет мой стиль — сдержанно праздновать победы. Очень сложно было сдержать себя и не заорать во всё горло, — цитирует Медведева ТАСС.

Также спортсмен сказал, что с радостью приедет на турнире в Санкт-Петербурге в 2020 году, если «будет позволять физическое состояние».

«Это один из моих самых любимых турниров. В этом году многие считали, что я еду сюда просто показаться, но вот я здесь, даю вам интервью после победы в финале. Так что я всем всё доказал», — заключил Медведев.

Источник: Россия Сегодня