Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус

17 марта 2020     17
Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус

21:22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в связи с мировой пандемией футболисты, тренеры и работники клуба пройдут тест на коронавирус.

@zenit_spb Twitter

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, футболистами и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Все сотрудники клуба, включая футболистов и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Мы говорим о здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем координированно действовать, соблюдая дисциплину, то всё будет хорошо», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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