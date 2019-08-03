«Встали на путь исправления»: Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию подтвердили представители Алексеевского районного суда Белгородской области, подчеркнув при этом, что на данный момент дата рассмотрения ходатайства неизвестна. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко высоко оценил шансы футболистов выйти на свободу раньше срока, однако адвокат Александр Грибаков предположил, что этому может помешать общественный резонанс.

«Сложно прогнозировать, чем всё закончится»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, рассчитывают выйти на свободу до истечения срока заключения. Все трое подали прошение об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области.

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — заявили представители ведомства агентству городских новостей «Москва».

По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, осуждённые, как правило, имеют право подать прошение об УДО спустя полгода после того, как оказываются в исправительном учреждении. Однако в случае со спортсменами это произошло раньше, так как они уже успели себя зарекомендовать с лучшей стороны. В связи с этим предполагается, что исход рассмотрения заявления будет положительным.

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«Никаких нареканий по дисциплине и порядку к ним нет. Кроме того, за этот короткий период они смогли проявить инициативу по организации и футбольного матча, и другого спортивного мероприятия в колонии, которое поддержали как руководство, так и все, кто там отбывает наказание. То есть люди ведут себя очень и очень хорошо. В целом мы считаем, что характеристику всем троим можно дать хорошую. ФСИН им желает скорейшего освобождения. Они этого заслужили. Мы видим, что они встали на путь исправления, осознали свою вину. Пожелаем им удачи», — цитирует Максименко «Московский комсомолец».

При этом адвокат Александр Грибаков предположил, что общественный резонанс, возникший вокруг дела известных футболистов, может негативно сказаться на решении суда.

«Учитывая, что это дело имеет социальный резонанс, сложно прогнозировать, чем всё закончится. Если мы посмотрим на статистику социально значимых дел, то увидим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — цитирует юриста РИА Новости.

Готовность помочь братьям Кокориным и Мамаеву получить УДО выразили в Совете по правам человека.

На данный момент дата рассмотрения заявления остаётся неизвестной. Если УДО будет отклонено, то Мамаев покинет колонию 6 ноября, а братья Кокорины — 7 декабря.

«Тюрьма не так страшна»

Тем временем с момента прибытия футболистов в ИК-4 прошёл месяц, и они продолжают осваиваться в новых для себя условиях. Оба признались, что за время процесса получили ценный опыт, который поможет им в будущем. При этом Мамаев настроен достаточно оптимистично, несмотря на разлуку с семьёй и трудности, связанные с жизнью в колонии.

«Вообще тюрьма не так страшна. Всё ведь зависит от отношения. Ничего плохого не произошло. Мы живы-здоровы. Ограничения надо воспринимать как определённый этап, который необходимо пройти. Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь», — заявил полузащитник.

Кроме того, они впервые рассказали о своём пути в колонию, который занял около суток. До исправительного учреждения они добирались на поезде, в котором приходилось спать без матрасов. На несколько дней игроки были помещены в местный СИЗО, а затем — после положенного карантина — переведены в отряд. По их словам, осуждённые с нетерпением ожидали встречи со спортсменами, которым по прибытии пришлось отвечать на большое количество вопросов.

Сообщалось, что в колонии Кокорин и Мамаев смогут заниматься своей привычной деятельностью и стать тренерами для несовершеннолетних заключённых. Однако этого не произошло, и, как и остальные заключённые, они трудятся на производстве. Работа отнимает у них достаточно много времени и сил, тем не менее спорт по-прежнему присутствует в их жизни.

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«Повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры. В рамках распорядка дня, разумеется. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что после нашего приезда осуждённых, желающих заниматься спортом, стало в разы больше. Сейчас по четыре команды собирается, а раньше было три-четыре человека», — добавил Мамаев.

Эксперты, болельщики и коллеги продолжают поддерживать игроков. Так, по мнению бывшего полузащитника сборной России Андрея Тихонова, игрок «Краснодара» сможет вернуться в спорт после выхода на свободу.

«Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения. Нужно знать изнутри, что там происходило, почему он постоянно оказывается в таких ситуациях. После этого мы не общались. Я бы хотел, чтобы Мамаев продолжил карьеру. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Форму наберёт, пройдёт сборы полтора-два месяца, и всё будет нормально. Конечно, может быть, на тот уровень тяжело будет выйти. Но попробовать можно», — приводит слова Тихонова «Российская газета».

8 октября 2018 года Мамаев, братья Кокорины, а также детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы, в которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В начале мая Пресненский суд столицы приговорил Кокориных к году и шести месяцам, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима.

Источник: Россия Сегодня