Источник: Россия Сегодня
Вторая волна паводка в Тулуне: военные ЦВО оказывают помощь населению
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Вторая волна паводка в Тулуне: военные ЦВО оказывают помощь населению
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