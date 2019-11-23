Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

23 ноября 2019     18
Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

16:59

Президент Сербии Александар Вучич считает российского лидера Владимира Путина искренним другом Сербии.

РИА Новости

«Что касается президента Путина и визита — мы готовимся, у нас будет большая и серьезная делегация, для нас это исключительно важная встреча. Президента Путина я считаю искренним другом Сербии. А я как президент Сербии обязан защищать интересы Сербии и продолжу это делать», — приводит ТАСС слова Вучича.

Он отметил, что Сербия — одна из немногих стран, которая не ввела против России санкции, поддерживала её на международном уровне, продолжала военное сотрудничество.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение совершить визит в Россию 4 декабря

Источник: Россия Сегодня

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