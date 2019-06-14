Выездная сессия ВЭФ пройдёт 18 июня в Индии

14 июня 2019     15
Выездная сессия ВЭФ пройдёт 18 июня в Индии

Выездная сессия Восточного экономического форума пройдёт 18 июня в Индии. Её проведёт зампред правительства России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

  • РИА Новости

Формат мероприятия обсудили на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и гендиректор конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи.

«Такие сессии позволяют сделать отношения более интенсивными, обсудить вопросы в узком составе, а уже на самом форуме прийти к фиксированию достигнутых договорённостей», — заявил Петухов.

По его словам, предполагается, что выездная сессия состоится в Мумбае. Должно быть организовано несколько круглых столов для индийских предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.

Источник: Россия Сегодня

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