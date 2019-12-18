«Вызывают чувство стыда»: в клубах Серии А раскритиковали антирасистские картины с изображением обезьян

В штаб-квартире Серии A представлены картины с изображением обезьян. По мнению руководства лиги, подобные культурные меры должны помочь в борьбе с расизмом в итальянском футболе. Однако местные клубы раскритиковали этот шаг и подчеркнули, что с ними в данном вопросе никто не советовался. В свою очередь, агент темнокожего нападающего «Интера» Ромелу Лукаку Майкл Йормарк посетовал, что идея с приматами лишь усугубляет ситуацию.

«Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится только хуже»

Неожиданное продолжение получил громкий расистский скандал в итальянском футболе, разразившийся 5 декабря перед матчем 15-го тура Серии A между «Интером» и «Ромой». Тогда одно из ведущих местных спортивных изданий, Corriere dello Sport, вышло с передовицей «Чёрная пятница» и фотографиями темнокожих футболистов команд Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.

Спустя две недели Серия А отреагировала на произошедшее достаточно необычным образом. В руководстве лиги представили три картины художника Симоне Фугадзотто, изображающие обезьян. Животные нарисованы с разноцветными полосами, стилизованными под футбольные мячи, на морде.

«Спорт, и в первую очередь футбол, — необычный инструмент для продвижения идеи честной игры и терпимости. Картины Симоне полностью отражают эти ценности и будут находиться в нашей штаб-квартире», — приводит официальный сайт лиги слова генерального директора Серии A Луиджи Де Сиерво.

Он рассказал, как именно лига планирует в дальнейшем бороться с расизмом и всеми формами предубеждений.

«Расизм — очень сложная проблема, которую мы будем решать на трёх уровнях: культурном — с помощью работ, подобных картинам Симоне; серией совместных инициатив с клубами и футболистами, а также благодаря сотрудничеству с полицией. Действуя на трёх уровнях, мы сможем выиграть важнейшую игру против зла, которое разрушает самый красивый спорт в мире», — добавил Де Сиерво.

Однако не все итальянские клубы оказались в восторге от подобного способа борьбы с расизмом. В частности, в «Роме» заявили, что сильно удивлены. По мнению клуба, создание картин с обезьянами не лучший способ борьбы с расизмом. Схожую точку зрения высказали и в «Милане».

«Искусство может нести в себе мощный посыл, но мы решительно не согласны с использованием изображений обезьян в борьбе с расизмом и были удивлены, что не было проведено никаких консультаций с клубами», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Ещё жёстче высказался официальный представитель одного из главных пострадавших в истории со скандальной обложкой Corriere dello Sport Ромелу Лукаку Майкл Йормарк.

«Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится только хуже. Каждый раз выдвигаемые ими идеи по поводу расизма и способы борьбы с этой проблемой усугубляют ситуацию. Картины, которые они вывесили, неуважительны и вызывают чувство стыда не только у самой лиги, но и у клубов, входящих в её состав. Я не могу этого понять. Эта акция лишь подчёркивает их невежество и показывает, что они понятия не имеют, что делать с расизмом в футболе. Настало время обратиться за консультацией к организациям, разбирающимся в этом вопросе», — цитирует Йормарка The Telegraph.

В Серии А попытались объяснить смысл картин Фугадзотто. В Лиге заявили, что истинное искусство всегда в некоторой степени является провокацией.

«Идея картин Фугадзотто заключается в том, что всякий, кто скандирует расистские кричалки, опускается до уровня примитивной обезьяны. Серия А решила, что каждый год разные художники будут по-разному интерпретировать наносимый расизмом вред. Фугадзотто был свидетелем того, как освистали защитника «Наполи» Калиду Кулибали в Милане. И он создал провокационную работу, в которой обезьяны на самом деле и представляют тех самых болельщиков-расистов», — приводит АР ответное заявление лиги.

«Чёрная пятница» и уханье в Праге

Скандал с неудачной обложкой Corriere dello Sport будоражит Италию до сих пор. «Рома» с «Интером» моментально отреагировали на неё и объявили изданию бойкот. Главный редактор Иван Дзадзарони в ответ попытался защитить заголовок, назвав его невинным, но получилось не слишком удачно.

Также по теме

«Футбол должен объединять, а не разобщать»: что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»

Матч 20-го тура испанской Сегунды, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Альбасете», был приостановлен из-за оскорблений в адрес…

«Кто-нибудь, пожалуйста, расскажите мне, что расистского в этом заголовке? Вы знаете, сколько таких заголовков я написал за последние 40 лет? Почему я должен всё объяснять? Лукаку и Смоллинг на первой странице — это сильное сообщение, они два великих футболиста, оба были в «Манчестер Юнайтед», а выражение «чёрная пятница» сейчас просто вездесуще из-за распродаж. Почему бы не воспользоваться этим? Если люди хотят бороться с расизмом, им нужно обратить внимание на серьёзные проблемы в других местах», — цитирует Дзадзарони Football Italia со ссылкой на Radio 24.

Но Лукаку эти объяснения не удовлетворили, и он назвал заголовок Corriere dello Sport самым тупым, который когда-либо видел.

«Вы, ребята, продолжаете поддерживать негатив и проблему расизма, вместо того чтобы говорить о красивом матче, который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» между двумя великими клубами… Воспитание является ключом. Вы должны лучше этим заняться… Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку. Давайте все будем ждать матча с «Ромой». Вперёд, «Интер»!» — написал футболист у себя в Instagram.

А уже упомянутый агент нападающего Майкл Йормарк призвал Серию А принять решительные меры. При этом его клиент не в первый раз в текущем сезоне оказался в центре расистского скандала. Так, после матча Лиги чемпионов с чешской «Славией» в Праге он обвинил местных болельщиков в обезьяньем уханье в свой адрес. В клубе опровергли данные обвинения и призвали Лукаку извиниться.

«Мы проанализировали доступные видеозаписи, и ни одна из них не подтвердила заявление господина Лукаку. Клуб уже принёс извинения за поведение отдельных болельщиков, и было бы целесообразно, чтобы господин Лукаку тоже извинился за свои слова», — сказано в сообщении на странице «Славии» в Twitter.

Источник: Россия Сегодня