Вылет Кудерметовой, рекорд Федерера и третьи сеты из 20 геймов у девушек: итоги шестого дня «Ролан Гаррос»

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой не удалось выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она уступила в трёх сетах эстонке Кайе Канепи. Украинка Элина Свитолина также потерпела поражение, пропустив вперёд испанку Гарбинье Мугурусу. В 1/8 финала пробилась латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая в третьем сете обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счётом 11:9. Дальше по турнирной сетке прошли Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, который отыграл в своём 400-м матче на мейджорах.

Вылет Кудерметовой

Успешное выступление Вероники Кудерметовой на «Ролан Гаррос» подошло к концу. Российская теннисистка, никогда прежде не выигрывавшая хотя бы матч на турнирах Большого шлема, остановилась на стадии третьего круга. Дорогу дальше ей преградила ветеран женского тенниса Кайя Канепи из Эстонии, уже одерживавшая победу над 22-летней теннисисткой на турнире в Чарльстоне в этом году.

После обмена подачами в первом сете девушки планомерно шли к тай-брейку. Но когда Канепи стала слишком много ошибаться, Кудерметова воспользовалась своим шансом и выиграла партию. Но после этого россиянку стала подводить подача, да и на приёме она нередко пасовала перед мощными ударами соперницы. Эстонская теннисистка с тремя брейками взяла второй сет и затем всухую выиграла третий.

После вылета Кудерметовой, которая теперь поднимется как минимум на три позиции в рейтинге WTA, в одиночной сетке «Ролан Гаррос» остаются две россиянки. Екатерина Александрова встретится в 1/16 финала с представительницей Испании Алёной Большовой, а Анна Блинкова узнала свою соперницу только за день до субботнего матча. Ею стала посеянная под 14-м номером американка Мэдисон Кис.

Касаткина продолжает борьбу

В парном женском разряде представительство России ещё скромнее. Дарья Касаткина продолжает выступать в Париже вместе с эстонкой Анетт Контавейт. Закончив выступления в одиночном турнире, они сотворили небольшую сенсацию — обыграли в трёх сетах тайваньских теннисисток Чжань Хаоцин и Латишу Чан, которые имели восьмой номер посева. Касаткина и Контавейт пробились в 1/8 финала, что может служить для них небольшим утешением после вылета из основного турнира.

Лидерство Осаки неоспоримо

Наоми Осака может больше не переживать за своё лидерство в рейтинге WTA. Последняя претендентка на первую строчку Каролина Плишкова потеряла шансы догнать японку после поражения в третьем круге. Обидчицей второй ракетки мира стала хорватка Петра Мартич.

В этом сезоне Мартич блестяще выступала на грунтовых кортах — до «Ролан Гаррос» она одержала 13 побед, что не могло не сказаться на её шансах в Париже. Посеянная под 31-м номером хорватка с первых минут стала уверенно переигрывать Плишкову и взяла первый сет, добавив к нему ещё два гейма. После этого чешка взяла себя в руки и смогла выйти вперёд во второй партии. Но это было последнее, что она показала в матче. Мартич выиграла четыре подряд гейма и получила право сыграть с Канепи в четвёртом круге.

С вылетом Плишковой самый высокий номер посева в нижней половине сетки достался Слоан Стивенс. Седьмая ракетка турнира, в прошлом году дошедшая до финала, с трудом пробилась во вторую неделю благодаря победе над словенкой Полоной Херцог в трёх сетах.

Свитолина покинула турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончила выступления на «Ролан Гаррос». Ей всё-таки не хватило четырёх дней на подготовку к матчу с Гарбинье Мугурусой, которые она получила благодаря травме соотечественницы Катерины Козловой.

Испанская теннисистка ещё никогда не проигрывала, если доходила до матчей третьего круга на турнирах Большого шлема. Матч со Свитолиной, которой чемпионка «Ролан Гаррос» проигрывала пять раз, начинался в равной борьбе, пока при счёте 3:3 Мугуруса не совершила трёхгеймовый рывок и не повела по сетам. Украинка с новыми силами начала следующую партию и захватила лидерство с брейком, однако надолго её усилий не хватило. 19-я ракетка мира теперь выиграла четыре гейма подряд и оформила выход в 1/8 финала, поставив место Свитолиной в первой десятке рейтинга WTA под удар.