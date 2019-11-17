Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях

17 ноября 2019     19
Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях

Рабочий из Чувашии Илья Ермолаев, госпитализированный после отравления напитком из бутылок с этикеткой «Российский коньяк» на предприятии по сортировке мусора в Подмосковье, рассказал «Московскому комсомольцу» о пережитом.

По словам мужчины, ночью он почувствовал себя плохо, ему стало холодно. «В мышцах появилось напряжение, как будто они вытягиваются», — сказал Ермолаев.

Как пишет газета, несколько бутылок с различными этикетками, среди которых была и надпись «Российский коньяк», обнаружил 55-летний Геннадий Иванов, работавший на конвейере со стеклотарой. Он принес бутылки товарищам. Компания, по словам Ермолаева, выпила по 2–3 стакана и легла спать.

Первым себя почувствовал плохо Иванов. Он вышел на улицу в туалет, упал и скончался до приезда скорой помощи. Еще один рабочий, Николай Сеприханов, умер во сне. Третьего, 59-летнего Геннадия Данилова, довезли до больницы, но спасти не смогли. Помимо Ермолаева, которому 26 лет, выжил 36-летний Сергей Воронов.

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, сообщила «Московскому комсомольцу» старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки
Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

21:26 Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании. …


Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях
Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях

Рабочий из Чувашии Илья Ермолаев, госпитализированный после отравления напитком из бутылок с этикеткой «Российский коньяк» на предприятии по сортировке мусора …


Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов
Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK. Начальник отдела по …


В Севатополе почтили память «Русского исхода» 1920 года
В Севатополе почтили память «Русского исхода» 1920 года

В 11:30 от Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов – вышел Крестный ход. Его участники направились к Графской пристани – именно …


Игра ФК «Севастополь» с «Крымтеплицей» многим болельщикам стоила нервов
Игра ФК «Севастополь» с «Крымтеплицей» многим болельщикам стоила нервов

Центральный матч 14-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошел сегодня в Севастополе, где городской клуб принимал “Крымтеплицу”.  Обе команды боролись …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты