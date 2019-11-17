Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях

Рабочий из Чувашии Илья Ермолаев, госпитализированный после отравления напитком из бутылок с этикеткой «Российский коньяк» на предприятии по сортировке мусора в Подмосковье, рассказал «Московскому комсомольцу» о пережитом.

По словам мужчины, ночью он почувствовал себя плохо, ему стало холодно. «В мышцах появилось напряжение, как будто они вытягиваются», — сказал Ермолаев.

Как пишет газета, несколько бутылок с различными этикетками, среди которых была и надпись «Российский коньяк», обнаружил 55-летний Геннадий Иванов, работавший на конвейере со стеклотарой. Он принес бутылки товарищам. Компания, по словам Ермолаева, выпила по 2–3 стакана и легла спать.

Первым себя почувствовал плохо Иванов. Он вышел на улицу в туалет, упал и скончался до приезда скорой помощи. Еще один рабочий, Николай Сеприханов, умер во сне. Третьего, 59-летнего Геннадия Данилова, довезли до больницы, но спасти не смогли. Помимо Ермолаева, которому 26 лет, выжил 36-летний Сергей Воронов.

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, сообщила «Московскому комсомольцу» старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Источник: Лента.Ру