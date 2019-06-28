Выполненный план, золото Садулаева без схватки и успех велогонщиц: итоги седьмого дня Европейских игр

В Минске завершился седьмой соревновательный день Европейских игр. Сборная России одержала ещё четыре победы — золото выиграли борец Абдулрашид Садулаев, стрелок Юлия Зыкова, квартет байдарочников и велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва. Всего российские спортсмены завоевали уже 72 медали, выполнив озвученный перед соревнованиями план.

Золото без борьбы

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал самое простое золото за свою карьеру. Ещё утром в день финальной схватки в весе до 97 кг он узнал, что его соперник Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана получил травму. Вечером два спортсмена вышли на ковёр, но только для того, чтобы пожать друг другу руки и разойтись. Теперь в коллекции Садулаева есть все золотые медали в весовой категории до 97 кг, кроме олимпийской.

Для сборной России это была единственная победа в течение дня. В финале женских соревнований до 68 кг ещё боролась Анастасия Братчикова, но она уступила трёхкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии.

Ещё две бронзовые медали в копилку сборной положили Ахмед Чакаев и Стальвира Оршуш. Чакаев одолел в схватке за третье место опытного 34-летнего борца из Молдавии Андрея Перепелицу. Оршуш же досрочно взяла верх над венгеркой Мерцедес Денеш.

Разгром на треке

На «Минск-арене» стартовали соревнования по трековым велогонкам, и в первый же их день сборная России одержала победу. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва подтвердили статус одной из лучших пар в командном спринте. В финале они выиграли почти секунду у 36-летней Симоны Крупецкайте и Мигле Марозайте из Литвы, что для этой дисциплины является огромным преимуществом.

Мужчинам так же здорово выступить не удалось. Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский закончили борьбу в командном спринте на первом раунде. В темповых дисциплинах россияне тоже не преуспели — Гульназ Балдыкова стала десятой в гонке по очкам, а Дмитрий Мухамедьяров финишировал девятым в скретче.

Единственная победа в гребле

По итогам розыгрыша 16 комплектов наград в гребле на байдарках и каноэ россияне завоевали шесть медалей, из которых одна оказалась золотой. Её в последний день соревнований добыли байдарочники Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов на дистанции 500 метров. Важность этой победе добавляет то, что данная дисциплина является олимпийской, и в ней россияне давно не добивались успехов.

Ещё одну медаль завоевали Ксения Курач и Олеся Ромасенко, и тоже это произошло в олимпийском заезде каноэ-двоек на 500 метров. Они вплоть до финиша претендовали на серебро, но заняли в итоге третье место, что для пары, выступающей вместо первый год, можно считать успехом.

Двойное попадание на пьедестал почёта

Единственное золото в женских личных соревнованиях по стрельбе сборной России принесла Юлия Зыкова. Месяц назад она к удивлению многих выиграла этап Кубка мира в стрельбе из винтовки с трёх положений и завоевала олимпийскую лицензию. В Минске 23-летняя спортсменка вновь оказалась точнее всех.

Хотя Зыкова прошла квалификацию с пятым результатом, в финале она всё время «оставалась в игре» и добралась до золотой медали с результатом 459,6 баллов. Третье место в этих же соревнованиях заняла Полина Хорошёва, ранее уже выигравшая бронзу в командном турнире с Кириллом Григоряном. Для неё это было первое попадание на личный пьедестал почёта на международных соревнованиях.



🥇 Юлия Зыкова стала чемпионкой II Европейских игр в Минске! Сегодня россиянка выиграла медаль высшей пробы, стреляя из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м. «Золото» Зыковой стало для российской команды в Минске уже 30-м! pic.twitter.com/ncIb7t66LN — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 27 июня 2019 г.

В стендовой стрельбе россияне остались без индивидуальных наград. Последний шанс попасть на пьедестал почёта был у Альбины Шакировой, пробившейся в финал скита. Она завершила борьбу на четвёртом месте — для перестрелки за бронзу не хватило одного попадания.

Парные медали в бадминтоне

В бадминтоне сборная России гарантировала себе как минимум две медали в парных разрядах. Серебряные призёры предыдущих Европейских игр Владимир Иванов и Иван Созонов прошли в полуфинал, обыграв болгарский дуэт Алекс Влар — Димитар Янакиев. Теперь россиянам предстоит сыграть с посеяными под первым номером датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном — действующими чемпионами Европы.

Также с медалями уедут из Минска Екатерина Болотова и Алина Давлетова. В полуфинале они сыграют с голландками Селеной Пик и Шерил Сейнен, которые выбили с турнира главных фавориток Майкен Фрюргорд и Сару Тюгиссен из Дании. Четыре года назад Болотова в паре с Екатериной Костецкой дошла до финала Европейских игр.

Костецкая теперь сосредоточена на одиночном разряде и может тоже попасть на пьедестал почёта. Для этого ей осталось сделать один шаг и обыграть в четвертьфинале немецкую бадминтонистку Ивонн Ли. До восьмёрки лучших добрался и Владимир Мальков. Путёвку в полуфинал он оспорит с французом Брисом Левердезом, действующим бронзовым призёром чемпионата Европы.

Без потерь в гимнастике

На Европейских играх стартовали соревнования по спортивной гимнастике, в которой будут разыграны медали во всех видах программы, кроме командного многоборья. Состязания начались с квалификации, определявшей участников личного первенства и финалов на отдельных снарядах.

Россияне прошли эту стадию почти без потерь и смогут побороться за медали в 11 дисциплинах из 12. В мужском многоборье страну представят Давид Белявский, показавший лучший результат в квалификации, и Владислав Поляшов, занявший пятое место. Белявский также выступит в упражнениях на перекладине, параллельных брусьях и коне, а на остальных снарядах покажет себя Дмитрий Ланкин.

Ангелине Мельниковой тоже удалось заработать высшую оценку в квалификации личного многоборья. Её заодно ждут финалы соревнований на бревне и в опорном прыжке. Александра Щеколдина составит компанию Мельниковой в абсолютном первенстве, а Анастасия Илянкова постарается выиграть медаль на перекладинах вместо Алии Мустафиной, которая не смогла выступить в Минске из-за травмы.

План выполнен

Всего по итогам первой недели сборная России выиграла 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые медали, что в сумме даёт 72 награды. Перед началом соревнований Олимпийский комитет России утверждал, что перед командой стоит задача выиграть 70 медалей, так что план можно уже сейчас считать выполненным.