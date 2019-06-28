Выполненный план, золото Садулаева без схватки и успех велогонщиц: итоги седьмого дня Европейских игр

В Минске завершился седьмой соревновательный день Европейских игр. Сборная России одержала ещё четыре победы — золото выиграли борец Абдулрашид Садулаев, стрелок Юлия Зыкова, квартет байдарочников и велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва. Всего российские спортсмены завоевали уже 72 медали, выполнив озвученный перед соревнованиями план.
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал самое простое золото за свою карьеру. Ещё утром в день финальной схватки в весе до 97 кг он узнал, что его соперник Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана получил травму. Вечером два спортсмена вышли на ковёр, но только для того, чтобы пожать друг другу руки и разойтись. Теперь в коллекции Садулаева есть все золотые медали в весовой категории до 97 кг, кроме олимпийской.
Для сборной России это была единственная победа в течение дня. В финале женских соревнований до 68 кг ещё боролась Анастасия Братчикова, но она уступила трёхкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии.
Ещё две бронзовые медали в копилку сборной положили Ахмед Чакаев и Стальвира Оршуш. Чакаев одолел в схватке за третье место опытного 34-летнего борца из Молдавии Андрея Перепелицу. Оршуш же досрочно взяла верх над венгеркой Мерцедес Денеш.
Разгром на треке
На «Минск-арене» стартовали соревнования по трековым велогонкам, и в первый же их день сборная России одержала победу. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва подтвердили статус одной из лучших пар в командном спринте. В финале они выиграли почти секунду у 36-летней Симоны Крупецкайте и Мигле Марозайте из Литвы, что для этой дисциплины является огромным преимуществом.
Мужчинам так же здорово выступить не удалось. Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский закончили борьбу в командном спринте на первом раунде. В темповых дисциплинах россияне тоже не преуспели — Гульназ Балдыкова стала десятой в гонке по очкам, а Дмитрий Мухамедьяров финишировал девятым в скретче.
Единственная победа в гребле
По итогам розыгрыша 16 комплектов наград в гребле на байдарках и каноэ россияне завоевали шесть медалей, из которых одна оказалась золотой. Её в последний день соревнований добыли байдарочники Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов на дистанции 500 метров. Важность этой победе добавляет то, что данная дисциплина является олимпийской, и в ней россияне давно не добивались успехов.
Ещё одну медаль завоевали Ксения Курач и Олеся Ромасенко, и тоже это произошло в олимпийском заезде каноэ-двоек на 500 метров. Они вплоть до финиша претендовали на серебро, но заняли в итоге третье место, что для пары, выступающей вместо первый год, можно считать успехом.
Двойное попадание на пьедестал почёта
Единственное золото в женских личных соревнованиях по стрельбе сборной России принесла Юлия Зыкова. Месяц назад она к удивлению многих выиграла этап Кубка мира в стрельбе из винтовки с трёх положений и завоевала олимпийскую лицензию. В Минске 23-летняя спортсменка вновь оказалась точнее всех.
Хотя Зыкова прошла квалификацию с пятым результатом, в финале она всё время «оставалась в игре» и добралась до золотой медали с результатом 459,6 баллов. Третье место в этих же соревнованиях заняла Полина Хорошёва, ранее уже выигравшая бронзу в командном турнире с Кириллом Григоряном. Для неё это было первое попадание на личный пьедестал почёта на международных соревнованиях.
🥇 Юлия Зыкова стала чемпионкой II Европейских игр в Минске!
Сегодня россиянка выиграла медаль высшей пробы, стреляя из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м.
«Золото» Зыковой стало для российской команды в Минске уже 30-м! pic.twitter.com/ncIb7t66LN
— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 27 июня 2019 г.
В стендовой стрельбе россияне остались без индивидуальных наград. Последний шанс попасть на пьедестал почёта был у Альбины Шакировой, пробившейся в финал скита. Она завершила борьбу на четвёртом месте — для перестрелки за бронзу не хватило одного попадания.
Парные медали в бадминтоне
В бадминтоне сборная России гарантировала себе как минимум две медали в парных разрядах. Серебряные призёры предыдущих Европейских игр Владимир Иванов и Иван Созонов прошли в полуфинал, обыграв болгарский дуэт Алекс Влар — Димитар Янакиев. Теперь россиянам предстоит сыграть с посеяными под первым номером датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном — действующими чемпионами Европы.
Также с медалями уедут из Минска Екатерина Болотова и Алина Давлетова. В полуфинале они сыграют с голландками Селеной Пик и Шерил Сейнен, которые выбили с турнира главных фавориток Майкен Фрюргорд и Сару Тюгиссен из Дании. Четыре года назад Болотова в паре с Екатериной Костецкой дошла до финала Европейских игр.
Костецкая теперь сосредоточена на одиночном разряде и может тоже попасть на пьедестал почёта. Для этого ей осталось сделать один шаг и обыграть в четвертьфинале немецкую бадминтонистку Ивонн Ли. До восьмёрки лучших добрался и Владимир Мальков. Путёвку в полуфинал он оспорит с французом Брисом Левердезом, действующим бронзовым призёром чемпионата Европы.
Без потерь в гимнастике
На Европейских играх стартовали соревнования по спортивной гимнастике, в которой будут разыграны медали во всех видах программы, кроме командного многоборья. Состязания начались с квалификации, определявшей участников личного первенства и финалов на отдельных снарядах.
Россияне прошли эту стадию почти без потерь и смогут побороться за медали в 11 дисциплинах из 12. В мужском многоборье страну представят Давид Белявский, показавший лучший результат в квалификации, и Владислав Поляшов, занявший пятое место. Белявский также выступит в упражнениях на перекладине, параллельных брусьях и коне, а на остальных снарядах покажет себя Дмитрий Ланкин.
Ангелине Мельниковой тоже удалось заработать высшую оценку в квалификации личного многоборья. Её заодно ждут финалы соревнований на бревне и в опорном прыжке. Александра Щеколдина составит компанию Мельниковой в абсолютном первенстве, а Анастасия Илянкова постарается выиграть медаль на перекладинах вместо Алии Мустафиной, которая не смогла выступить в Минске из-за травмы.
План выполнен
Всего по итогам первой недели сборная России выиграла 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые медали, что в сумме даёт 72 награды. Перед началом соревнований Олимпийский комитет России утверждал, что перед командой стоит задача выиграть 70 медалей, так что план можно уже сейчас считать выполненным.
Источник: Россия Сегодня