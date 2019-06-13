Выступления национального шоу России «Кострома» пройдут с 15 июня по 15 сентября в Москве

Выступления национального шоу России «Кострома» будут проходить в Москве с 15 июня по 15 сентября, сообщают «Дни.ру».
В представлении участвуют 50 артистов. Используется 600 костюмов и 300 предметов реквизита.
Номера программы созданы художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств России Юрием Царенко.
Ранее НСН сообщала, что внутренние механизмы и конструкции для органа концертного зала в парке «Зарядье» доставят из Франции в июле.
Источник: Россия Сегодня