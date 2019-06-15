«Вышел за рамки»: на Украине признали неконституционными действия Порошенко по созданию регулятора в энергетике

Решение экс-президента Украины Петра Порошенко о создании в 2014 году Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) признано не соответствующим главному закону страны. Об этом говорится в решении Конституционного суда. Именно эта комиссия занималась внедрением формулы «Роттердам плюс», которая стала основанием для повышения тарифов на газ для населения и промышленности. По мнению экспертов, на Украине идёт противостояние между нынешним президентом Владимиром Зеленским и его предшественником. Однако аналитики сомневаются, что Порошенко будет осуждён и посажен в тюрьму.

Конституционный суд Украины признал ряд положений закона о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), противоречащими главному закону страны. Речь, в частности, идёт о не соответствующем Конституции способе создания и формирования НКРЭКУ, а также её статусе. Орган был образован указом бывшего президента страны Петра Порошенко от 27 августа 2014 года.

Как отмечают украинские СМИ, дело рассматривалось по представлению 46 народных депутатов.

«Образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по своему функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется кабинету министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины», — говорится в заявлении КСУ.

Отмечается, что действия Порошенко по назначению и увольнению членов комиссии «выходят за рамки конституционной компетенции» президента Украины.

Между тем, несмотря на признание неконституционными отдельных положений закона о НКРЭКУ, Конституционный суд Украины признал необходимость отсрочить потерю их силы для приведения действующего законодательства в этой сфере в соответствие с требованиями Конституции.

Как пишет интернет-издание «СТРАНА.UA», НКРЭКУ во время президентства Порошенко неоднократно фигурировала в скандалах. Так, орган обвиняли в принятии решений в пользу экс-главы государства, его окружения и ряда олигархов. В частности, это касается так называемой формулы «Роттердам плюс», которая привела к введению высоких тарифов на газ для населения и промышленности.

После публикации решения КСУ представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что администрация Владимира Зеленского 17 июня внесёт в Верховную раду законопроект об отмене «Роттердам+» и введении в действие новой формулы, которую можно назвать «Роттердам минус». Предполагается, что подобная инициатива приведёт к экономии по меньшей мере $444 млн в год и может поспособствовать снижению стоимости электроэнергии на Украине.

Кроме того, Герус призвал правоохранительные органы как можно быстрее расследовать возможные коррупционные нарушения, связанные с формулой «Роттердам плюс», и передать материалы в суд.

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РИА Новости

«Противостояние между президентами»

К Петру Порошенко, помимо создания комиссии по тарифам, есть ряд других серьёзных претензий, в том числе за организацию и поддержание конфликта на юго-востоке Украины, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я не думаю, что Порошенко действительно могут посадить. Он — запасной игрок. Самому Порошенко не давали посадить Саакашвили, хотя он нарушал закон и были все возможности для того, чтобы его отправить за решётку. Самого экс-президента тем более оставят про запас, как политика, который может пригодиться. Хотя бы для того, чтобы при определённых обстоятельствах оказывать давление на Зеленского. Скорее всего, Порошенко списывать не будут», — полагает собеседник RT.

Он отметил, что сейчас на Украине идёт очередная предвыборная кампания, в которой также участвует Порошенко. Впрочем, по мнению эксперта, при Зеленском даже депутатский мандат может не гарантировать неприкосновенность.

«На самом деле сейчас в этом вопросе тоже нет ясности и многое зависит от Конституционного суда. Возможно, что это и используется в плане предвыборной борьбы, чтобы заставить Порошенко договориться, разделить его активы, которые он очень успешно нарастил за время своего президентства, с некоторыми теневыми игроками, которые стоят за Зеленским», — отмечает Безпалько.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, заявляет, что на Украине идёт естественный процесс противостояния между новым президентом и его предшественником.

«Нас, как наблюдателей, должно интересовать, будет ли реализовано конституционное решение суда. Если оно будет реализовано, то это будет административное или уголовное преследование Порошенко, которое веером разойдётся по контингенту его сторонников», — пояснил эксперт.

По его мнению, эту ситуацию ещё больше обостряют внеочередные парламентские выборы, намеченные на 21 июля. Политолог считает, что по мере приближения к этой дате борьба будет становиться всё ожесточённее.

«Они не изолированные фигуры, за ними стоит достаточно широкий контингент людей в бизнесе, политике и общественной деятельности. Сейчас идёт борьба за украинские умы и за влияние на сферы деятельности, в том числе и хозяйственной. Одна из важнейших там — энергетика, где явно просматривается тенденция, которая заключается в том, что команда Зеленского старается из этого сектора вытеснить команду Порошенко. Это ожидаемая политическая борьба на Украине», — заявил Оленченко в беседе с RT.