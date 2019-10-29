В Австралии при нападении акулы пострадали два человека

В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press.

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Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Меньшикова. Когда обещают завершить работы? – В городе появились новые аварийно-опасные …



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За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировано 13 аварий В Севастополе за прошедшую неделю произошли 13 дорожно-транспортных происшествия. Инспекторы выявили свыше 500 административных правонарушений. «За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 дорожно-транспортных …

