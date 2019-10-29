11:29
В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press.© Winkler, A./Arco Images GmbH globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
11:29
В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press.© Winkler, A./Arco Images GmbH globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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В Севастополе обсуждают законопроект о бесплатном питании для школьников
Сегодня в школе №22 депутат Госдумы России Дмитрий Белик встретился с руководством департамента образования Севастополя и представителями родительского комитета, чтобы …
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Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Меньшикова. Когда обещают завершить работы? – В городе появились новые аварийно-опасные …
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Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?
Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры …
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За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировано 13 аварий
В Севастополе за прошедшую неделю произошли 13 дорожно-транспортных происшествия. Инспекторы выявили свыше 500 административных правонарушений. «За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 дорожно-транспортных …
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В Австралии при нападении акулы пострадали два человека
11:29 В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press. © Winkler, …