В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре

15 ноября 2019     6
В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре

20:09

Директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.

РИА Новости

«Мы планируем в конце ноября запустить движение по восьмому этапу трассы Москва — Санкт-Петербург после получения разрешения на ввод в федеральном дорожном агентстве. Процедура занимает обычно 10-20 дней. Я думаю, что мы в эти сроки уложимся», — заявил он.

Ранее в Ростехнадзоре заявили о завершении строительных работ на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты Главстройэкспертизы России дали одобрение проекту строительства участка скоростной трассы М11, которая должна связать Москву и Санкт-Петербург.

Источник: Россия Сегодня

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В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре
В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре

20:09 Директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение …



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