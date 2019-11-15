В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре

20:09

Директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.

РИА Новости

«Мы планируем в конце ноября запустить движение по восьмому этапу трассы Москва — Санкт-Петербург после получения разрешения на ввод в федеральном дорожном агентстве. Процедура занимает обычно 10-20 дней. Я думаю, что мы в эти сроки уложимся», — заявил он.

Ранее в Ростехнадзоре заявили о завершении строительных работ на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты Главстройэкспертизы России дали одобрение проекту строительства участка скоростной трассы М11, которая должна связать Москву и Санкт-Петербург.

Источник: Россия Сегодня