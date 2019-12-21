В Алтайском крае в результате ДТП погибли пять человек

16:29
В Косихинском районе Алтайского крае на автодороге Р-256 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном МВД.РИА Новости
«Установлено, что женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, в результате инцидента «оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля — женщина, погибли на месте».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
Источник: Россия Сегодня