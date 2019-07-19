В армии Ирана опровергли заявление США о сбитом беспилотнике

Представитель вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник в Ормузском проливе.

США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у …



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