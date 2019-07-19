Представитель вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Источник: Россия Сегодня
Представитель вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Источник: Россия Сегодня
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В армии Ирана опровергли заявление США о сбитом беспилотнике
Представитель вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник в Ормузском проливе. Источник: Россия Сегодня