В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников

19 февраля 2020     6
В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников

19:59

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

© Владимир Песня РИА Новости

В беседе с НСН он подчеркнул, что клиенты банков не должны ни при каких обстоятельствах выдавать свои персональные данные.

«Самый простой барьер на пути мошенников — здравый смысл. Первое правило наряду с этим: если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации, — что нельзя называть свои пароли, коды», — уточнил Тосунян.

Ранее президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Источник: Россия Сегодня

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