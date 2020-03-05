В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19

5 марта 2020     7
В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19

15:29

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с распространением коронавируса COVID-19.

РИА Новости

«Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового», — приводит Интерфакс её слова.

Туриндустрия понесет убытки, исчисляемые миллиардами долларов, предупредила эксперт.

«У нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку, это все платежи и потенциальные платежи, которые затребованы», — сказала она.

Ломидзе предупредила, что до 30% маленьких и средних туркомпаний в России могут уйти с рынка из-за коронавируса.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам
Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам

15:28 Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что помогает людям, с которыми сидел в колонии, и что следит за их судьбой. …


В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19
В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19

15:29 Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с распространением …


В Крыму на 6 лет осудили проповедника «Свидетелей Иеговы»*
В Крыму на 6 лет осудили проповедника «Свидетелей Иеговы»*

Суд приговорил организатора деятельности «Свидетелей Иеговы»* в городе Джанкое к шести годам лишения свободы. Следствие и суд установили, что 48-летний …


В Крыму, сорвавшись со скалы, погиб житель Кирова
В Крыму, сорвавшись со скалы, погиб житель Кирова

В Крыму со скалы Дива 4 марта в море упал молодой человек 1987 года рождения. Выжить ему не удалось. К …


В Севастополе снизилось число заболевших ОРВИ
В Севастополе снизилось число заболевших ОРВИ

На минувшей неделе зафиксировано на 170 случаев меньше, чем неделей ранее. Эпидемический порог не превышен. Такие данные сообщает управление Роспотребнадзора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты