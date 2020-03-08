В аэропорту на Украине обнаружили снаряды времён Второй мировой войны

7 марта 2020     17
В аэропорту на Украине обнаружили снаряды времён Второй мировой войны

22:53

На территории международного аэропорта в городе Днепре на Украине найдены снаряды Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МВД.

@mvs.gov.ua Facebook

«Сегодня в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Днепре на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта Днепропетровск во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времён Второй мировой войны (два артснаряда калибра 88 мм)», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В данный момент проводятся работы по изъятию снарядов, а также обследованию территории на наличие других боеприпасов.

В феврале сайт «Аргументы и факты» сообщал об обезвреживании в Оренбургской области восьми авиабомб времён Великой Отечественной войны.

Источник: Россия Сегодня

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