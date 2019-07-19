В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива.
Источник: Россия Сегодня
В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива.
Источник: Россия Сегодня
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В Севастополе суд вынес приговор мужчине, убившему своего сына, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Севастополю в пятницу. 58-летний …
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В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате танкера в Ормузском проливе
В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в районе Ормузского …
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Афиша с Ксенией Егоровой 20-21 июля
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