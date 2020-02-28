В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

28 февраля 2020     6
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

08:17

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава страны.

РИА Новости © Антон Быстров

«27 февраля тесты… показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», — приводит БЕЛТА сообщение. 

Как отмечается, пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в больнице.

«Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — добавили в ведомстве. 

Ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Литве.

В начале февраля белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив, что у Белоруссии есть возможность предотвратить его распространение на территории страны.

Источник: Россия Сегодня

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