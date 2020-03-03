20:18
В Министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.© Waltraud Grubitzsch/ZB globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
20:18
В Министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.© Waltraud Grubitzsch/ZB globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Родители верят легче: москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
С конца февраля москвичи получают текстовые и аудиосообщения в соцсетях о том, что в столице коронавирусом заражены десятки тысяч человек. …
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В Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания COVID-19
20:18 В Министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. © Waltraud Grubitzsch/ZB globallookpress.com Источник: Россия Сегодня
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Заболевших коронавирусом в Крыму и Севастополе нет
В Севастополе не зафиксировано случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. …
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По факту разгрома могилы моряка-краснофлотца в Сахарной головке прокуратура Севастополя проводит проверку
Служба информации «Вести – Севастополь» Источник: Вести.Севастополь
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Популярный блогер рассказал о жизни с 11 братьями и четырьмя сестрами
Популярный блогер, актер театра и кино Антон Лапенко рассказал в интервью Юрию Дудю о жизни в многодетной семье. По словам …