В Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания COVID-19

Родители верят легче: москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе С конца февраля москвичи получают текстовые и аудиосообщения в соцсетях о том, что в столице коронавирусом заражены десятки тысяч человек. …



В Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания COVID-19 20:18 В Министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. © Waltraud Grubitzsch/ZB globallookpress.com Источник: Россия Сегодня



Заболевших коронавирусом в Крыму и Севастополе нет В Севастополе не зафиксировано случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. …

