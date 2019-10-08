В Белоруссии 703 человека выдвинуты кандидатами на выборах в парламент

21:12
Белорусский Центризбирком сообщил, что кандидатами в депутаты нижней палаты парламента Белоруссии выдвинуты 703 человека.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский ЦИК.
В общей сложности в комиссию поступило 824 комплекта документов.
Отмечается, что 424 человека были выдвинуты политическими партиями, 272 — путём сбора подписей, 128 — трудовыми коллективами. По данным ЦИК, ряд претендентов использовали не один способ выдвижения.
Проверка поданных документов и регистрация продолжится по 17 октября включительно.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о том, что нельзя допустить попыток «расшатать страну» в период парламентских выборов.
Источник: Россия Сегодня