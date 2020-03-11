В Боливии заявили о первых двух случаях заражения коронавирусом

11 марта 2020     28
В Боливии заявили о первых двух случаях заражения коронавирусом

04:49

В Боливии зафиксированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в боливийском Минздраве.

РИА Новости

«Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус», — приводит заявление El Deber.

Уточняется, что пациенты, возраст которых превышает 60 лет, посещали Италию. По словам Круса, состояние заразившихся стабильное.

Ранее в Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Источник: Россия Сегодня

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