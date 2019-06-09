В Бурятии в горах совершил аварийную посадку самолёт Ан-2

В Тункинском районе Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности, ведутся поиски пропавшего члена экипажа. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности», — заявили в службе.
Указывается, что на борту находились два члена экипажа. Одного из них нашли живым, ведутся поиски второго.
Отмечается, что в поисковой операции участвует вертолёт Ми-8.
Ранее в Подмосковье при жёсткой посадке легкомоторного самолёта погиб один человек.
Источник: Россия Сегодня