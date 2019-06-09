В Бурятии в горах совершил аварийную посадку самолёт Ан-2

9 июня 2019     14
В Бурятии в горах совершил аварийную посадку самолёт Ан-2

В Тункинском районе Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности, ведутся поиски пропавшего члена экипажа. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности», — заявили в службе.

Указывается, что на борту находились два члена экипажа. Одного из них нашли живым, ведутся поиски второго.

Отмечается, что в поисковой операции участвует вертолёт Ми-8.

Ранее в Подмосковье при жёсткой посадке легкомоторного самолёта погиб один человек.

Источник: Россия Сегодня

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