В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

24 марта 2020     2
В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

01:07

Среди бойцов Росгвардии нет заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил замглавы ведомства Алексей Кузьменков.

РИА Новости

«В настоящее время в войсках Национальной гвардии России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет», — передаёт его слова пресс-служба Росгвардии.

Тем не менее инфекционные отделения госпиталей приведены в готовность к приёму пациентов, созданы резервы медикаментов и дезинфицирующих средств, а также сформированы противоэпидемические бригады и проведена работа по информированию состава.

«В Росгвардии проводится комплекс барьерных мероприятий, предусматривающий проведение термометрии и опрос жалоб по прибытии на службу, немедленную изоляцию лиц, имеющих признаки заболевания острыми болезнями органов дыхания, с последующим определением круга контактов и установлением за ними медицинского наблюдения», — подчеркнули в ведомстве.

При этом Росгвардия поддерживает круглосуточный обмен оперативной информацией по коронавирусу с координационным советом правительства и оперативными штабами по России.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В то же время все призывники должны будут пройти двухнедельный карантин после прибытия в воинские части в ходе весенней призывной кампании.

Источник: Россия Сегодня

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