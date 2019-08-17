В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля

17 августа 2019     15
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля

05:38

В результате столкновений с армией Израиля в секторе Газа пострадали по меньшей мере 77 палестинцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Палестины.

«Семьдесят семь палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалеку от границ Газы», — заявили в Минздраве.

Ранее в Иерусалиме на Храмовой горе в ходе столкновений палестинцев и полиции Израиля пострадали более 60 человек.

По данным СМИ, число пострадавших составило около 100.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В России придумали «невидимый» спутник
В России придумали «невидимый» спутник

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы …


СМИ узнали о возможном продлении властями США лицензии для Huawei
СМИ узнали о возможном продлении властями США лицензии для Huawei

Министерство торговли США может продлить лицензию, позволяющую китайской телекоммуникационной корпорации Huawei покупать оборудование у американских компаний. Об этом 17 августа …


В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля

05:38 В результате столкновений с армией Израиля в секторе Газа пострадали по меньшей мере 77 палестинцев. Об этом информирует РИА …


Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом с Шойгу
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом с Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра …


Минобороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B
Минобороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B

Минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом 17 августа сообщается на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты