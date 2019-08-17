В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля

05:38

В результате столкновений с армией Израиля в секторе Газа пострадали по меньшей мере 77 палестинцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Палестины.

«Семьдесят семь палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалеку от границ Газы», — заявили в Минздраве.

Ранее в Иерусалиме на Храмовой горе в ходе столкновений палестинцев и полиции Израиля пострадали более 60 человек.

По данным СМИ, число пострадавших составило около 100.

Источник: Россия Сегодня