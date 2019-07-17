В ГБР начали расследование в отношении Кличко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к расследованию в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвоката Марину Паринову.

«ГБР начало расследование по нашему первому заявлению о преступлении по земельным махинациям Виталия Кличко. Сегодня опубликуем второе», — написала она на своей странице в Facebook, прикрепив к посту скриншот документа.

Ранее директор ГБР заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Сам Порошенко отвергает все обвинения. Он считает, что часть расследований инициирована «пятой колонной».