В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел

6 сентября 2019     5
В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел

12:00

Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в пресс-службе организации.

© Petro Poroshenko globallookpress.com

«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

При этом в ГБР не уточнили подробности о характере правонарушений.

6 сентября Порошенко вновь проигнорировал повестку из ГБР с требованием явиться на допрос.

В конце июля сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.

Источник: Россия Сегодня

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В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
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12:00 Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили …



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