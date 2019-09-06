В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в пресс-службе организации.© Petro Poroshenko globallookpress.com
«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.
При этом в ГБР не уточнили подробности о характере правонарушений.
6 сентября Порошенко вновь проигнорировал повестку из ГБР с требованием явиться на допрос.
В конце июля сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
Источник: Россия Сегодня