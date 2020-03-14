В Гватемале зафиксировали первый случай коронавируса в стране

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Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи заявил, что в стране был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы латиноамериканского государства.

Уточняется, что об этом Джамматеи узнал прямо во время пресс-конференции, которую он прервал из-за телефонного звонка.

«Я вынужден прерваться. Это звонок, который я не хотел получать. Пациент — гражданин Гватемалы, который прибыл вчера из Италии со своей семьёй… Теперь это официально, у нас есть первый случай», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Источник: Россия Сегодня