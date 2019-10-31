В ГД предложили запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

В Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Как рассказал в беседе с RT парламентарий, в настоящее время разрабатывается законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «О политических партиях».

Инициатива предусматривает введение запрета для учредителей и руководителей НКО — иностранных агентов создавать политические партии и входить в их руководящие органы, добавил Фёдоров.

«Минюст уже несколько лет ведёт реестр иностранных агентов. Мы знаем, кто создал эти организации, кто руководит ими и какие зарубежные источники их финансируют. При этом закон никак не запрещает учредителям и руководителям подобных организаций создавать политические партии», — пояснил депутат.

В итоге, по его словам, может сложиться ситуация, когда окажется, что директор НКО — иностранного агента, который получает деньги на свою деятельность из-за рубежа, и сопредседатель какой-нибудь политической партии — одно и то же лицо.

Фёдоров уточнил, что в ближайшее время планирует вынести подготовленные поправки на обсуждение экспертного совета фракции «Единая Россия», которую он представляет в парламенте.

В настоящее время в реестре Минюста России содержатся сведения о 73 НКО, которые занимаются политической деятельностью, получая при этом иностранную финансовую помощь.

В начале октября Минюст России включил в реестр НКО — иностранных агентов «Фонд борьбы с коррупцией».

Как заявили в ведомстве, факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведённого контроля за её деятельностью.

Источник: Россия Сегодня