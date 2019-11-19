В Генпрокуратуре ДНР заявили, что в суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ

19 ноября 2019     12
В Генпрокуратуре ДНР заявили, что в суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ

10:27

Заместитель генерального прокурора самопровозглашённой Донецкой народной республики Роман Белоус в разговоре с RT рассказал, что с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к массовым ранениям, гибели мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

© Ministry of Defense of Ukraine

Он также отметил, что «некоторых удаётся задержать во время боевых действий на передовой».

На вопрос о том, что происходит с задержанными или с теми, кто пересекает границу, Белоус ответил, что их допрашивают, избирают меру пресечения и предъявляют обвинение.

«Всего мы направили в суд дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ. Их действия квалифицируются по таким статьям УК ДНР, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти и насильственное удержание власти, диверсия. В настоящий момент судами вынесено 23 обвинительных приговора в отношении украинских военнослужащих, два десятка из них вступило в законную силу», — рассказал Белоус.

Он добавил, что какое-либо взаимодействие с украинской стороной по вопросам расследования уголовных дел о преступлениях в отношении мирных граждан ДНР отсутствует.

«Хотя фактически Киев говорит о том, что ДНР — тоже Украина. При этом украинские правоохранители расследование преступлений на Донбассе не проводят, права людей не защищают. Украина выбрала свой путь, мы — свой», — отметил он.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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