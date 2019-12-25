В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб регионы

25 декабря 2019     16
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб регионы

16:49

Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также Пермского края, Чечни и Москвы.

РИА Новости

Как отмечается, 12 декабря в органах прокуратуры во исполнение поручения президента был проведён седьмой общероссийский день приёма граждан.

«Всего в рамках дня приёма приняты 9 тыс. 993 гражданина по всей стране», — приводит ТАСС сообщение.

Указывается, что прокуроры также получили 5 тыс. 58 письменных обращений и 381 по интерактивной связи.

«Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области — 427 (в 2018 году — 389), Пермского края — 402 (338), Чеченской Республики — 378 (349), Москвы — 369 (347), Архангельской области — 357 (237)», — заявили в ведомстве.

Как подчёркивается, в основном граждане жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного, природоохранного законодательства, неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия и дознания, законность судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.

В начале апреля RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году составил рейтинг регионов, где было зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. 

Меньше всего преступлений было зафиксировано на Чукотке — 748, больше всего — в Москве — свыше 140 тыс. 

Источник: Россия Сегодня

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