В Генштабе заявили о росте укомплектованности ВС России с 2012 года

25 октября 2019     16
В Генштабе заявили о росте укомплектованности ВС России с 2012 года

02:35

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что укомплектованность Вооружённых сил России с 2012 года увеличилась на 35%.

© Виталий Аньков РИА Новости

«Укомплектованность вооружённых сил личным составом составляет 95%, с 2012 года этот показатель повысился на 35%», — цитирует ТАСС Бурдинского.

Как отмечает агентство, за последние годы 60% призывников прибывают в вооружённые силы в возрасте более 20 лет.

Уточняется, что более половины призывников имеют среднее профессиональное образование.

Также сообщается, что число призывников, годных к военной службе, увеличилось на 9% за шесть лет.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает необходимым продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах.

Источник: Россия Сегодня

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