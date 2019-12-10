В Германии назвали санкции против «Северного потока — 2» атакой на ЕС

10 декабря 2019     16
В Германии назвали санкции против «Северного потока — 2» атакой на ЕС

20:04

Возможные санкции США против «Северного потока — 2» направлены против суверенитета ЕС и ставят под вопрос достижение договорённостей по итогам нормандского саммита в Париже.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Восточного комитета германской экономики.

«Если эти санкции будут введены, это будет прямая атака на суверенитет ЕС и фатальный сигнал для усилий по урегулированию в Париже», — заявил председатель Восточного комитета Оливер Хермес.

Он отметил, что меры с американской стороны также могут поставить под угрозу «продолжающийся процесс разрядки между Украиной и Россией», стать более чем «недружественным актом», нанести «серьёзный ущерб трансатлантическим отношениям».

Вместе с тем Хермес отметил осуществление ЕС выдачи всех разрешений для запуска газопровода, а также принятие соответствующего регулирования для эксплуатации.

В декабре стало известно, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.

Как информировал Bloomberg, под возможные санкции США в отношении участников «Северного потока — 2» могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны.

Источник: Россия Сегодня

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