06:20
Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам.АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
Источник: Россия Сегодня
06:20
Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам.АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
Источник: Россия Сегодня
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В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160
05:58 Американский журнал The National Interest опубликовал статью в которой назвал отсутствие стелс-технологий основным недостатком российского стратегического бомбардировщика Ту-160. РИА …
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В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019
06:20 Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам. АГН «Москва» © …
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В Мексике при крушении вертолета погиб военный
В мексиканском штате Веракрус разбился многоцелевой вертолет Black Hawk, погиб один военный. Об этом сообщается на странице Военно-морского флота страны …
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Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов
Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет на ней место для высадки первых космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических …
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Назван средний инкубационный период COVID-19
Сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге (США) назвали средний инкубационный период COVID-19. Об этом сообщается на сайте …