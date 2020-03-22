В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019

Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам.

В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160 05:58 Американский журнал The National Interest опубликовал статью в которой назвал отсутствие стелс-технологий основным недостатком российского стратегического бомбардировщика Ту-160. РИА …



В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019 06:20 Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам. АГН «Москва» © …



В Мексике при крушении вертолета погиб военный В мексиканском штате Веракрус разбился многоцелевой вертолет Black Hawk, погиб один военный. Об этом сообщается на странице Военно-морского флота страны …



Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет на ней место для высадки первых космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических …

