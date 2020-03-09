В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000

12:05
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112.РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI), число заразившихся выросло за сутки на 265.
Больше всего заразившихся — 484 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В Баварии 256 инфицированных, в Баден-Вюртемберге — 199.
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 902.
Источник: Россия Сегодня