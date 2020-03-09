В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 902 .

Больше всего заразившихся — 484 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В Баварии 256 инфицированных, в Баден-Вюртемберге — 199.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI), число заразившихся выросло за сутки на 265.

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