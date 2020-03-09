В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000

9 марта 2020     15
В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 1000

12:05

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI), число заразившихся выросло за сутки на 265.

Больше всего заразившихся — 484 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В Баварии 256 инфицированных, в Баден-Вюртемберге — 199. 

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 902.

Источник: Россия Сегодня

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