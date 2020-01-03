В ГИБДД допустили изменение системы оценки экзамена на права

3 января 2020     18
В ГИБДД допустили изменение системы оценки экзамена на права

В ГИБДД допустили, что действующая балльная система оценки экзамена на получение водительских прав может быть изменена. Об этом в пятницу, 3 января, рассказал в беседе с «Известиями» заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Отмечается, что сейчас при сдаче практики кандидаты получают штрафные баллы за нарушения. Предлагается перейти к системе, где оцениваются не нарушения, а полученные кандидатом навыки.

С нового года в России изменился экзамен на права. С января впервые будет разрешена учебная езда на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Также будет введен возрастной ценз для обучающихся: получить документ на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет с 20 лет (сейчас учиться можно с 16 лет).

Кроме того, сообщалось, что с октября исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.

Источник: Лента.Ру

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