В ГИБДД предупредили водителей о колебаниях погоды в Москве

19:20
Сотрудники столичного ГИБДД призывают автовладельцев проявлять особую внимательность и аккуратность при вождении из-за ожидающихся на этой неделе изменений погоды.РИА Новости
Как сообщает ведомство, ссылаясь на синоптиков, во второй половине текущей недели прогнозируются колебания температуры в Москве в связи с надвигающимся циклоном.
«Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но всё ещё будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — говорится в сообщении.
В связи с этим столичные автоинспекторы просят автовладельцев увеличивать дистанцию и не допускать резких манёвров, в том числе перестроений на высокой скорости.
«Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололёда», — добавили в ведомстве.
Ранее Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС России предупредило о сильном гололёде в Башкирии.
Источник: Россия Сегодня