В ГИБДД предупредили водителей о колебаниях погоды в Москве

19:20

Сотрудники столичного ГИБДД призывают автовладельцев проявлять особую внимательность и аккуратность при вождении из-за ожидающихся на этой неделе изменений погоды.

РИА Новости

Как сообщает ведомство, ссылаясь на синоптиков, во второй половине текущей недели прогнозируются колебания температуры в Москве в связи с надвигающимся циклоном.

«Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но всё ещё будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — говорится в сообщении.

В связи с этим столичные автоинспекторы просят автовладельцев увеличивать дистанцию и не допускать резких манёвров, в том числе перестроений на высокой скорости.

«Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололёда», — добавили в ведомстве.

Ранее Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС России предупредило о сильном гололёде в Башкирии.

Источник: Россия Сегодня