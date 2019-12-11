В ГИБДД сообщили о снижении числа жертв ДТП на 8%

11:44

В России с начала года в результате ДТП погибли 15,6 тыс. человек, это на 8% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы ГИБДД России Олега Понарьина.

РИА Новости

Он сообщил, что, по последним данным, в России в 2019 году зафиксировано более 152 тыс. ДТП, что на 3,2% ниже показателей за аналогичный период 2018 года.

Понарьин добавил, что в результате ДТП 195 тыс. человек получили травмы. Это также ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 2,5%.

Ранее в Приморском крае столкнулись 48 автомобилей. В результате ДТП пострадали 12 человек.

Источник: Россия Сегодня