В ГИБДД сообщили о снижении числа жертв ДТП на 8%

11 декабря 2019     12
В ГИБДД сообщили о снижении числа жертв ДТП на 8%

11:44

В России с начала года в результате ДТП погибли 15,6 тыс. человек, это на 8% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы ГИБДД России Олега Понарьина. 

РИА Новости

Он сообщил, что, по последним данным, в России в 2019 году зафиксировано более 152 тыс. ДТП, что на 3,2% ниже показателей за аналогичный период 2018 года. 

Понарьин добавил, что в результате ДТП 195 тыс. человек получили травмы. Это также ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 2,5%.

Ранее в Приморском крае столкнулись 48 автомобилей. В результате ДТП пострадали 12 человек.

Источник: Россия Сегодня

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