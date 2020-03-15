В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП под Саратовом

15 марта 2020     27
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП под Саратовом

01:35

Согласно уточнённым данным, в результате ДТП в Ершовском районе Саратовской области пострадали четыре человека.

globallookpress.com © Zamir Usmanov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

На трассе столкнулись автомобили Lexus и Lada Largus.

Уточняется, что один из пострадавших находится в коме, у двоих переломы, водитель автомобиля на операции.

Ранее сообщалось, что шесть граждан Узбекистана госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Саратовской области.

Источник: Россия Сегодня

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