В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП под Саратовом

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Согласно уточнённым данным, в результате ДТП в Ершовском районе Саратовской области пострадали четыре человека.globallookpress.com © Zamir Usmanov
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
На трассе столкнулись автомобили Lexus и Lada Largus.
Уточняется, что один из пострадавших находится в коме, у двоих переломы, водитель автомобиля на операции.
Ранее сообщалось, что шесть граждан Узбекистана госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Саратовской области.
Источник: Россия Сегодня