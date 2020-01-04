В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве

3 января 2020     21
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве

22:25

В Москве в понедельник, 6 января, ожидается похолодание до -6 °C. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© Официальный сайт Мэра Москвы

«Понижение температуры прогнозируется в понедельник, 6-го числа. Минимальные значения уже вполне зимние: лёгкий морозец, -4…-6 °C, и днём тоже отрицательные температуры — -2…-4 °C», — сказал он.

По словам специалиста, до этого момента погода будет преимущественно тёплой.

Днём в субботу прогнозируется от -1 °C до +1 °C, в воскресенье — от 0 °C до +2 °C.

Ранее Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной»

Он также отмечал, что «тепло, характерное для декабря, будет продолжаться в первые дни января».

Источник: Россия Сегодня

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