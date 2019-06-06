В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару

6 июня 2019     38
В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «360» рассказала, каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.

  • © РИА Новости

«Мы ещё не все адаптировались к солнцу, и конечно, нужно будет позаботиться о защите кожи и минимально находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше исключить нахождение на воздухе в середине дня», — заявила она.

По словам специалиста, прогулки желательно совершать утром или после 16:00, всегда необходимо иметь при себе воду.

Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.

Источник: Россия Сегодня

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В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару
В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «360» рассказала, каких правил стоит придерживаться в аномальную жару. © РИА …



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