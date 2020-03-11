В Госдуме заявили о «тяжелейших последствиях» без поправки Терешковой

Отсутствие поправки о президентских сроках, которую предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова, могло привести к «тяжелейшим последствиям», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует «Интерфакс».
«Если бы мы вчера не приняли поправку Терешковой (…), это привело бы к тяжелейшим последствиям», — сказал он.
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18:42 — 2 марта
Накануне депутаты приняли поправку о праве нынешнего главы государства вновь идти на президентские выборы после конституционных изменений.
В среду президентский закон о поправках в основной закон был принят в третьем, окончательном чтении. Ожидается, что сегодня его рассмотрит Совет Федерации.
Всего было внесено около 390 поправок, среди которых — закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, упоминание бога в Конституции. Голосование намечено на 22 апреля.
Источник: Лента.Ру
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