В Госдуме напомнили о необходимости переработки мусора

17:59

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» напомнили о необходимости переработки мусора.

© Илья Питалев РИА Новости

«Мы выступаем за максимальное расширение переработки мусора, его вовлечение в замкнутый цикл, вторичное использование сырья», — заявил он.

По его словам, надо помогать регионам, которые занимаются распределением и переработкой мусора.

«К третьему чтению мы также приняли постановление, где в трёх пунктах речь идёт о стимулировании граждан разделять мусор и три — о переработке», — сказал депутат.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.

Источник: Россия Сегодня